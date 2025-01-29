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ПОЛІТИКА

Зеленський про позицію Трампа: "Це саме те, чого боїться путін"

29 січня 2025, 14:48
Зеленський про позицію Трампа:
джерело president.gov.ua
Минулого тижня Трамп опублікував у Truth Social різку заяву, закликавши путіна домовитися або готуватися до жорстких економічних наслідків.

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив позицію президента США Дональда Трампа щодо росії та його підхід до переговорів про припинення війни, назвавши цю риторику "справедливою та чесною".

"Це саме те, чого боїться путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна", – заявив Зеленський у ексклюзивному інтерв’ю Шону Ханніті для Fox News.

Минулого тижня Трамп опублікував у Truth Social різку заяву, закликавши путіна домовитися або готуватися до жорстких економічних наслідків.  

"Вирішіть питання зараз і зупиніть цю безглузду війну! БУДЕ ЛИШЕ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо угоду, незабаром, у мене не буде іншого вибору, окрім як запровадити високі податки, тарифи та санкції на будь-що, що продається Росією Сполученим Штатам і іншим країнам-союзницям", – написав він.  

Зеленський наголосив, що за час повномасштабного вторгнення Україна змогла повернути під свій контроль половину тимчасово окупованих територій. Президент сказав: "Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок".

На початку січня заступниця генсека ООН з прав людини Нада Аль-Нашіф повідомила, що з моменту початку війни в Україні загинуло понад 12 300 мирних жителів, зокрема понад 650 дітей.  

Зеленський підкреслив, що росія не зацікавлена у припиненні війни, а Україна не погодиться на окупацію своїх територій. Він також закликав до посилення міжнародного тиску на путіна, особливо з боку Китаю, щоб досягти домовленостей та отримати "більш широкі гарантії безпеки".

"Я вважаю, що гарантій одних лише з боку Європи ніколи не буде достатньо", - зазначив президент. "Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа, цього буде недостатньо. путін не боїться Європи. На жаль, це так".

Також Зеленський розповів, що ще до повномасштабного вторгнення особисто звертався до тодішнього президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти росії у відповідь на нарощування військ біля українських кордонів.  

Він також наполягав на наданні зброї, проте, за його словами, отримав відповідь, що це станеться лише "якщо" росія почне вторгнення.  

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі", – підкреслив він.  

Насамкінець Зеленський зазначив, що сподівається на реальну підтримку з боку Трампа у протистоянні путіну:

"Якщо у президента Трампа є бажання змусити путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав лідера рф владіміра путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує росії санкціями та великими податками.

війнаВладімір ПутінДональд ТрампВолодимир Зеленський

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