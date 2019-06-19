Зеленський про смерть Тимчука: "Велика втрата для країни"

В АП нагадали, що Тимчук від початку російської агресії в Криму "надійно тримав фронт інформаційної війни"

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким народного депутата Дмитра Тимчука через його загибель.

"Не стало Дмитра Тимчука. Патріот, народний депутат, офіцер, військовий журналіст, а від початку російської агресії в Криму співзасновник "Інформаційного спротиву" надійно тримав фронт інформаційної війни. Президент співчуває рідним і близьким Дмитра. Це велика втрата для країни", - йдеться у повідомленні прес-служби Адміністрації президента.

Нагадаємо, що у Києві знайшли мертвим координатора групи "Інформаційний спротив" нардеп фракції "Народний фронт" Дмитро Тимчук.

Нацполіція розглядає кілька версій загибелі народного депутата. Кримінальне провадження за фактом смерті політика відкрито за статтею 115 "Умисне вбивство".

За словами Сергія Князєва, під час смерті Тимчук був у квартирі не сам.

Водночас, речник Держприкордонслужби Олег Слободян висловив сумнів щодо версії про випадковий постріл, внаслідок якого загинув народний депутат від "НФ" Дмитро Тимчук.

Дмитро Тимчук народився 27 червня 1972 року. Він проходив службу у військах протиповітряної оборони, працював в штабі Національної гвардії і в різних підрозділах Міноборони.

З березня 2014 року Тимчук був координатором групи "Інформаційне опір", завдання якої - отримання, обробка (перевірка) і поширення оперативної інформації щодо російського вторгнення в Україну. Він став одним з найпопулярніших інтернет-діячів в Україні.

З листопада 2014 року - народний депутат VIII скликання. На дострокових парламентських виборах 2014 року Тимчук вперше пройшов до парламенту від партії "Народний фронт" під номером 13.

Читайте також: Тимчук: Коли маєш справу з Путіним, помилитися неможливо: всі домовленості з ним - порожній звук