Зеленський про сьогоднішній "провал" у Раді: Старі політики обрали стару систему

Невключення Верховною Радою до порядку денного законопроекту про зміну виборчого законодавства засвідчило небажання політиків старої формації змінювати стару систему.

Так Президент Володимир Зеленський прокоментував на своїй сторінці у Facebook результати сьогоднішнього позачергового засіданні парламенту.

"Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня", - зауважив він, звертаючись до українців.

Нагадаємо, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня не змогла включити в порядок денний президентський законопроект № 10319 "Про внесення змін до закону "Про вибори народних депутатів України" за браком голосів.