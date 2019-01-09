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Зеленський про візит до США: Не будемо стояти з протягнутою рукою

"Ми не будемо стояти з протягнутою рукою, ми пропонуємо: інвестуйте в країну"
Президент Володимир Зеленський під час майбутнього візиту до США готовий говорити про бізнес і взаємовигідну співпрацю між двома країнами.
Зеленський про візит до США: Не будемо стояти з протягнутою рукою

"…Ми повинні бути сильною, незалежною країною і пишатись нею. І їхати просто сказати: "Будь ласка, дайте нам трошки грошей, ви така велика країна, ми будемо вас підтримувати" - ні, ми нормальна країна, у нас просто іде війна, ми сильна країна, і у нас дуже гарні люди, і не дурніші за будь-яку Америку. Тому давайте разом працювати. У вас є зацікавленість в економіці, в підприємствах, в землі, в енергетичному комплексі, тому давайте - давайте гроші, інвестуйте, ми готові говорити з Америкою про бізнес між країнами. Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення припинення війни, очікуємо на їхню підтримку, але вони відверто підтримують", - заявив глава держави в інтерв'ю каналу "1+1", програмі "100 днів президента України"

Зеленський також розповів, що говорить про інвестиції в Україну з лідерами інших держав під час своїх закордонних візитів та переговорів.

"Я їм розказую, що в нас за країна, "інвестуйте туди, інвестуйте в Херсонщину, подивіться, яка Одеса, подивіться, скільки у нас там туристів, подивіться, які медики, подивіться, які у нас виробники у Кривому Розі, у Маріуполі". Вони не знають назв. Їм п’ять років розказують, що в нас є три питання. Я їм кажу: ні, три головних питання, тепер перегорнули і давайте про економіку. Що будемо робити? Я їм про Хортицю, а вони: "Що це таке?" Давайте інвестувати, давайте робити там парк, як Діснейленд і таке інше.…"А як ви будете нас захищати? У вас немає судів". Я відповідаю: "Ви будете мені дзвонити". Ну, поки немає суду, як я буду захищати – буду дзвонити всім, в поліцію, прокуратуру, СБУ: "Їдьте, захищайте, бо вони будують нам завод на 5 тисяч людей", - додав президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом у Польщі анонсував 70 законів для захисту зовнішніх інвесторів

 

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