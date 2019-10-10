ПОЛІТИКА НОВИНИ"Вони знають мої пріоритети - це громадяни України. Вони знають і наше відношення до цієї трагедії, як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи їх підтримують - ми дійсно багато з ними працюємо з приводу MH17..."Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський про видачу Цемаха: всі розуміють, що я був правий
Зеленський зазначив, що напередодні зустрічався з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком. За його словами, вони обговорили видачу Цемаха Росії
Володимир Цемах
Президент Володимир Зеленський переконує, що Нідерланди з розумінням поставились до рішення видати Росії колишнього бойовика так званої "ДНР" Володимира Цемаха, якого підозрюють у причетності до збиття літака MH17, повідомляє "Європейська Правда".
Зеленський зазначив, що напередодні зустрічався з главою МЗС Нідерландів Стефом Блоком. За його словами, вони обговорили видачу Цемаха Росії.
"Вони знають, вони розуміють, чому у мене було таке рішення. Вони знали, що у мене буде таке рішення. Я їх попередив і дав всі можливості, які ми могли як влада їм надати для будь-яких слідчих дій до цього", - сказав глава держави.
"Вони знають мої пріоритети - це громадяни України. Вони знають і наше відношення до цієї трагедії, як ми їх підтримуємо, як наші слідчі групи їх підтримують - ми дійсно багато з ними працюємо з приводу MH17. Вони знають. Всі розуміють, що я був правий", - додав президент.
об'єднана слідча група назвала Володимира Цемаха одним із 4 підозрюваних в причетності до збиття літака MH17.
Володимира Цемаха видали РФ у рамках так званого "великого обміну" утримуваними особами у вересні.
У четвер глава МЗС Нідерландів заявив, що вважає зрозумілим рішення України про видачу в Росію Володимира Цемаха у межах обміну, хоча й шкодує про те, що Україна ухвалила таке рішення.
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10 10 2019 17:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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