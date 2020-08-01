Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані
Він підтвердив, що сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи й упав неподалік аеропорту, передає "Громадське".
«За попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу», — написав президент.
Через катастрофу Зеленський терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва.
Йдеться про рейс 752 «Тегеран — Київ», який виконував літак авіакомпанії МАУ. Можливою причиною аварії називають технічну несправність.
Нагадаємо, що літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
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