Зеленський прокоментував позицію Трампа щодо Криму

Президент заявив, що без українців півострів вмирає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без присутності українців Крим втрачає свою життєздатність, оскільки вся його логістика та економіка були пов'язані з материковою Україною. У відповідь на запитання про можливе визнання Криму російським, він зазначив, що американський лідер Дональд Трамп не піднімав це питання під час їхньої зустрічі у вересні 2024 року в Нью-Йорку. Зеленський пояснив, що Трамп поцікавився, чому українці так люблять Крим, на що президент України відповів, що це невід'ємна частина України, де без українців немає ані туризму, ані економічної активності.

"Туризм — це ключова галузь для розвитку півострова, але вже 11 років там немає туристів. Раніше Крим відвідувало 3 мільйони туристів, з яких 2,8 мільйони були українцями. Українці відпочивали там, тому що це їхній півострів", — підкреслив Зеленський. За його словами, зараз на півострові відсутні люди та робочі місця, що підтверджує відсутність життя після анексії Криму росією.

Під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре Зеленський також прокоментував питання нейтралітету України, зазначивши, що ніколи не казав, що готовий обговорювати цей варіант. Він пояснив, що росія намагалася нав'язати Україні ультиматум, який включав вимоги щодо скорочення армії до 50-80 тисяч осіб та визнання окупованих територій частиною росії. Зеленський наголосив, що ці вимоги не є пропозиціями для мирних переговорів, а справжнім ультиматумом.

Крім того, президент України висловив розчарування з приводу того, що НАТО досі не прийняло Україну до Альянсу, підкресливши, що США, як головний союзник, не підтримують вступ України до НАТО. "Зняття цього питання з порядку денного перемовин — це великий подарунок путіну", — додав Зеленський.

Раніше видання Semafor з посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа розглядає можливість визнання окупованого Криму територією росії в рамках будь-якої майбутньої угоди про припинення війни москви проти України. Також США, за даними журналістів, можуть звернуться до ООН із закликом зробити те саме.