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Зеленський пропонує арештовувати без застави за наркозлочини

У Раді з'явився текст законопроекту президента
Президент України Володимир Зеленський пропонує заборонити призначати заставу у якості запобіжного заходу при скоєнні злочинів, пов'язаних зі збутом і оборотом наркотиків. Текст відповідного законопроекту глави держави з'явився на сайті Верховної ради.
Зеленський пропонує арештовувати без застави за наркозлочини Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає РБК - Україна.

Закон пропонує обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави особам, які обґрунтовано підозрюються, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу.

У цій статті передбачена відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Очікується, що цей закон дасть змогу правоохоронним органам ефективніше протидіяти незаконному розповсюдженню на території України наркотиків та психотропних речовин.

enlightened Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував дати право слідчому судді не визначати розмір застави в кримінальному провадженні. Глава держави вніс до Верховної ради відповідний проект закону №3915, проте спочатку його текст був відсутній.

Останній етап проходження документа - опрацьовується у комітеті.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин в Україні більше, ніж на місяць.

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24 07 2020 13:00
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