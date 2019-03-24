Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський пропонує одним законом зняти недоторканність з президента, депутатів і суддів

"Наші правові експерти і юристи вже готують цей законопроект"
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що його експерти і юристи готують законопроект про зняття недоторканності президента, суддів і депутатів одним законом.
Зеленський пропонує одним законом зняти недоторканність з президента, депутатів і суддів Володимир Зеленський. Фото: ua.golos.ua

"Нехай це прозвучить популістично, але у такому форматі ніхто не пропонував і не читав в програмах інших кандидатів: це зняття недоторканності з президента, з депутатів і суддів. Все це повинно бути в одному законі, бажано", - заявив Зеленський, повідомляє "Українська правда".

Він зазначив, що Верховна Рада може зняти недоторканність з президента, але заблокувати зняття її з депутатів.

Відповідаючи на зауваження про те, що недоторканність депутатів і президента записана в Конституції України, а недоторканність суддів є "трохи іншим" питанням, кандидат у президенти підкреслив: "Наші правові експерти і юристи вже готують цей законопроект. Подивимося".

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2019 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.