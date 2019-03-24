Зеленський пропонує одним законом зняти недоторканність з президента, депутатів і суддів
"Нехай це прозвучить популістично, але у такому форматі ніхто не пропонував і не читав в програмах інших кандидатів: це зняття недоторканності з президента, з депутатів і суддів. Все це повинно бути в одному законі, бажано", - заявив Зеленський, повідомляє "Українська правда".
Він зазначив, що Верховна Рада може зняти недоторканність з президента, але заблокувати зняття її з депутатів.
Відповідаючи на зауваження про те, що недоторканність депутатів і президента записана в Конституції України, а недоторканність суддів є "трохи іншим" питанням, кандидат у президенти підкреслив: "Наші правові експерти і юристи вже готують цей законопроект. Подивимося".
Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає обов’язкову участь у дебатах кандидатів у президенти, які вийшли до другого туру виборів.
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