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Зеленський пропонує призначити прем'єром Гончарука, генпрокурором - Рябошапку

МЗС очолить Пристайко, Міноборони - Загороднюк
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції щодо кадрових призначень.
Зеленський пропонує призначити прем Фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністром президент пропонує призначити Олексія Гончарука (проєкт постанови №1022), міністром оборони - Андрія Загороднюка (проєкт постанови №1023), міністром закордонних справ - Вадима Пристайка (проєкт постанови №1024), головою Служби безпеки України - Івана Баканова (проєкт постанови №1021). Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Також він планує призначити генеральним прокурором Руслана Рябошапку (проєкт постанови №1019). Для цього необхідна згода Верховної Ради.

Прізвища інших міністрів стануть офіційно відомі після призначення Гончарука прем'єр-міністром.

Нагадаємо, Гончарук, Рябошапка і Пристайко зараз працюють заступниками голови Офісу президента України.

Загороднюк - член наглядової ради "Укроборонпрому" і радник президента.

Іван Баканов - перший заступник голови СБУ.

Нагадаємо, що за словами депутатів зі "Слуги народу" президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" підтримати кандидатуру Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ.

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