Зеленський запропонував кандидатуру Авакова на посаду глави МВС
"По очільнику МВС пропозиція голосувати за Авакова від президента. Я вважаю, що якщо це пропозиція від президента, ми будемо його підтримувати", - повідомила депутатка від фракції "Слуга народу" Роксолана Підліса, інформує "Інтерфакс-Україна".
Інформацію в кулуарах Ради також підтвердив інший депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський.
Водночас, за інформацією LB.ua Арсен Аваков може залишитися в новому Кабінеті Міністрів як "тимчасовий міністр".
Така пропозиція пролунала на засіданні фракції "Слуга народу" в четвер. Він матиме нових заступників, з-поміж яких через три-чотири місяці повинні обрати нового голову міністерства.
Нагадаємо, що петиція про відставку Авакова набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів за кілька днів на початку червня. Сам міністр заявив, що не має наміру подавати у відставку.
Відповідаючи на петицію, президент Зеленський заявив, що звільнення голови МВС належить до повноважень Верховної Ради.
ВІдзначимо, що Арсен Аваков є єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади.
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