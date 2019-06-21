Зеленський відповів на петицію про відставку Авакова
Відповідь опубліковано на офіційному сайті петицій до президента, повідомляє LB.ua.
Зокрема, президент зазначив, що звільнення голови МВС належить до повноважень Верховної Ради.
"Звільнення з посади міністра внутрішніх справ України, згідно з Конституцією України, здійснюється за поданням прем'єр-міністра України і належить до повноважень Верховної Ради України", - сказано у відповіді.
Відповідно до вимог закону, член Кабінету Міністрів може бути звільнений з посади Радою шляхом прийняття відставки члена уряду за поданою ним заявою про відставку, за поданням прем'єр-міністра України і з власної ініціативи. Відсторонення від посади і/або звільнення з посад посадових осіб президентом можливе стосовно тих осіб, яких він призначає.
"З огляду на конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі президента України в усуненні з посади і прийнятті рішення про звільнення з посади міністра внутрішніх справ України поки що відсутні", - підсумував президент.
Нагадаємо, що петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.
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