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Зеленський відповів на петицію про відставку Авакова

Голова держави не має повноважень, щоб усувати чи звільняти членів уряду
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про негайне відсторонення від виконання службових обов'язків з подальшим звільненням з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Зеленський відповів на петицію про відставку Авакова Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Відповідь опубліковано на офіційному сайті петицій до президента, повідомляє LB.ua.

Зокрема, президент зазначив, що звільнення голови МВС належить до повноважень Верховної Ради.

"Звільнення з посади міністра внутрішніх справ України, згідно з Конституцією України, здійснюється за поданням прем'єр-міністра України і належить до повноважень Верховної Ради України", - сказано у відповіді.

Відповідно до вимог закону, член Кабінету Міністрів може бути звільнений з посади Радою шляхом прийняття відставки члена уряду за поданою ним заявою про відставку, за поданням прем'єр-міністра України і з власної ініціативи. Відсторонення від посади і/або звільнення з посад посадових осіб президентом можливе стосовно тих осіб, яких він призначає.

"З огляду на конституційні засади поділу державної влади та правового порядку в Україні, законодавчо визначені підстави для участі президента України в усуненні з посади і прийнятті рішення про звільнення з посади міністра внутрішніх справ України поки що відсутні", - підсумував президент.

Нагадаємо, що петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.

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21 06 2019 17:21
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