Петиція за відставку Авакова набрала необхідну кількість голосів

Також у Києві під МВС і в низці міст - під будівлями управлінь поліції пройшли акції з вимогою відставки Авакова

Петиція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова набрала необхідну для розгляду кількість голосів - 25 тисяч.

Раніше в ефірі одного з каналів народний депутат України Олена Сотник заявила, що через вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських, у відставку має піти міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".

Також у Києві під МВС і в низці міст - під будівлями управлінь поліції пройшли акції з вимогою відставки Авакова через смерть хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не бачить доцільності у відставці голови Нацполіції Сергія Князєва та не планує йти у відставку сам.

Раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова.