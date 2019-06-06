Петиція за відставку Авакова набрала необхідну кількість голосів
Раніше в ефірі одного з каналів народний депутат України Олена Сотник заявила, що через вбивство 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, в якому підозрюють поліцейських, у відставку має піти міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Сергій Князєв, повідомляє "Укрінформ".
Також у Києві під МВС і в низці міст - під будівлями управлінь поліції пройшли акції з вимогою відставки Авакова через смерть хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.
Учора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не бачить доцільності у відставці голови Нацполіції Сергія Князєва та не планує йти у відставку сам.
Раніше Аваков заявив, що не збирається йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-ти річного Кирила Тлявова.
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