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Аваков не буде подавати у відставку через вбитого поліцейськими хлопчика

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що не має наміру йти у відставку у зв'язку з вбивством 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому
Аваков зазначив, що питання його відставки може вирішити Верховна Рада.
Аваков не буде подавати у відставку через вбитого поліцейськими хлопчика Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Я не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь", - сказав він після засідання Кабінету міністрів у середу, відповідаючи на питання журналістів, інформує "УП" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Також Аваков сказав, що не бачить сенсу у відставці глави Національної поліції Сергія Князєва.

"Я не вважаю, що глава Нацполіціі Князєв повинен йти у відставку. Він добре працює, і він робить все, що від нього залежить", - підкреслив глава МВС.

Нагадаємо, 4 червня під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві зібралося близько 400 людей, які вийшли на мовчазну акцію протесту через вбивство п'ятирічного Кирила Тлявова.

Додамо, 31 травня до реанімаційного відділення "Переяслав-Хмельницької ЦРЛ" доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. Основна версія, що дитину випадково поранили працівники поліції, які на підпитку у позаробочий час стріляли неподалік від місця, де гуляв хлопчик. Обох підозрюваних затримали.

Лікарі не змогли дістати кулю з черепа п'ятирічної дитини, 3 травня у київській лікарні від вогнепального поранення - хлопчик помер.

Голова поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому.
 

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05 06 2019 13:36
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