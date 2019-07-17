Зеленський пропонує Раді продовжити період розмитнення "євроблях"

За інформацією Мінінфраструктури і МВС, в Україні на сьогодні приблизно від 600 до 800 тисяч автомобілів, які досі не розмитнені і перебувають на іноземній реєстрації

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду 18 липня розглянути законопроект, який відкладе на 90 днів застосування штрафних санкцій до тих, хто не встигне у встановлений термін розмитнити авто на європейських номерах.

"Пропозиція поки що звучить про 90 днів відтермінування для застосування штрафних санкцій. За ці 90 днів новий парламент і уряд запропонують механізми, яким чином, нарешті, врегулювати цю проблему", - сказав Рябошапка, повідомляє "Економічна правда".

Він додав, що, за інформацією Мінінфраструктури і МВС, в Україні на сьогодні приблизно від 600 до 800 тисяч автомобілів, які досі не розмитнені і перебувають на іноземній реєстрації.

"Якщо парламент не ухвалить такого законопроекту, це може призвести до досить серйозних конфліктів, коли поліція почне застосовувати санкції, вилучати автомобілі",- зазначив Рябошапка.

За його словами, у Ради не буде багато часу, щоб прийняти таку ініціативу, але вона стосується "поліпшення дотримання прав людини і посилення боротьби з корупцією в Україні".

Нагадаємо, що нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, набудуть чинності 22 серпня 2019 року.