Штрафувати за водіння "євробляхами" почнуть з 22 серпні, - ДФС

Нові штрафи за водіння автомобілів, які порушили митний режим перебування в Україні, набудуть чинності 22 серпня 2019 року.

Проголосовані депутатами зміни передбачають продовження пільгового режиму, протягом якого власників "євроблях" не штрафуватимуть, ще на 90 днів. Таким чином, закінчиться цей пільговий режим 22 серпня, а не 24 серпня, як повідомлялось раніше. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Так, з 22 серпня вступають у дію нові санкції:

У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн.

Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.

Крім цього, передбачено відповідальність за передачу "євробляхи" у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.

Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.

Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.