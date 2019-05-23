Штрафувати за водіння "євробляхами" почнуть з 22 серпні, - ДФС
Проголосовані депутатами зміни передбачають продовження пільгового режиму, протягом якого власників "євроблях" не штрафуватимуть, ще на 90 днів. Таким чином, закінчиться цей пільговий режим 22 серпня, а не 24 серпня, як повідомлялось раніше. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Так, з 22 серпня вступають у дію нові санкції:
- У разі перевищення строку доставки транспортних засобів до кордону від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тисяч грн.
- Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягатиме 170 тисяч грн або конфіскація таких авто.
- Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення.
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Крім цього, передбачено відповідальність за передачу "євробляхи" у володіння або розпорядження іншій особі, а також її використання у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34 тис. грн.
Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.
Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.
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