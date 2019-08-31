Зеленський пропонує скасувати "правки Лозового" і дозволити "прослушку"

"Наслідком цих змін стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів, що негативно вплинуло на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість суддів. Отже, зазначені норми Кодексу мають бути змінені"

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, в якому пропонує скасувати так звані "правки Лозового" та надати Національному антикорупці́йному бюро і Державному бюро розслідувань право самостійно здійснювати прослуховування.

Відповідний проект закону №109 "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" розміщений на сайті Верховної Ради.

У пояснювальній записці вказано, що з часу свого ухвалення у 2012 році Кримінальний процесуальний кодекс України піддавався численним змінам та доповненням, які подекуди не мали прогресивного характеру. Зокрема, в 2017 році до Кримінального процесуального кодексу України були внесені зміни, які набули назви «правки Лозового», що стосувалися строків досудового розслідування, призначення і проведення експертизи, можливості оскаржувати повідомлення про підозру тощо.

"Наслідком цих змін стало запровадження штучних процесуальних перешкод для розслідування злочинів, що негативно вплинуло на стан правопорядку у країні, а також на завантаженість суддів. Отже, зазначені норми Кодексу мають бути змінені", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроект передбачає надання Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань права самостійно здійснювати зняття інформації із транспортних телекомунікаційних мереж у рамках проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Крім того, пропонується вилучити із КПК та закону про статус народного депутата норми, що забороняє без згоди Верховної Ради здійснювати обшук народного депутата, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Нагадаємо, що президент подав законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство і прогули.