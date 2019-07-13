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Зеленський проситиме Гройсмана звільнити Михайла Ноняка

Зеленський попросить прем'єра Володимира Гройсмана звільнити голову Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Михайла Ноняка
Заступник міністра інфраструктури Володимир Лавренюк заявив, що міністерство спрямувало три подання до уряду на звільнення Ноняка.
Зеленський проситиме Гройсмана звільнити Михайла Ноняка Фото: ТАСС / Петро Сівков

"На жаль, недавно його було відсторонено лише на три місяці, поки тривало чергове розслідування", - сказав Лавренюк на нараді в Одесі з розвитку морських портів, повідомляє "Укрінформ".

"Ну раз є три подання, то я сьогодні ж зателефоную прем'єр-міністру і дуже його попрошу - допомогти у звільненні пана Ноняка", - заявив Зеленський.

Перед цим в.о. голови Одеської ОДА Світлана Шаталова заявила про факти корупції в системі "Укртрансбезпеки".

"У нас є задокументовані факти про те, що корумповані інспектори Укртрансбезпеки допускають проїзд на відремонтованих автотрасах до морських портів Одещини великовантажних автомобілів.

Одеська облдержадміністрація не раз звертала увагу керівництва Мінінфраструктури та правоохоронців на дотримання габаритного контролю перевізниками, але змін на краще не сталося - за пропуск перевантаженого автомобіля платять інспекторам таксу - 1000 гривень", - зазначила Шаталова.

В.о. голови ОДА звернулася з проханням до президента розглянути питання збереження автомобільних шляхів на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

Раніше Міністр інфраструктури Володимир Омелян вже звертався до уряду щодо звільнення керівника Укртрансбезпеки Михайла Ноняка, але досі безрезультатно.

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13 07 2019 16:33
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