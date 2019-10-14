Зеленський проведе чотирнадцяте жовтня в Донецькій області

Президент Володимир Зеленський проведе 14 жовтня, День захисників України, в Донецькій області.

Зеленський проведе 14 жовтня в Донецькій області про це повідомила його пресслужба, передає LB.ua.

Вранці в понеділок президент разом з дружиною Оленою Зеленською прийшов до Стіни пам'яті загиблих за Україну біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Там вони поклали квіти і встановили лампадки, вшанувавши пам'ять жертв російської агресії хвилиною мовчання.

Після цього в Зеленського заплановано поїздку до Донецької області. Він збирається відвідати штаб Операції об'єднаних сил і зустрітися з військовослужбовцями.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський закликав учасників акцій протесту в Києві, які заплановані на 14 жовтня, діяти в рамках закону, не піддаватися на провокації та не створювати картинки для російського телебачення.