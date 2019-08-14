Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю 19 серпня Політики спільно вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру

Президент Володимир Зеленський 19 серпня проведе переговори прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, який перебуватиме в Україні з робочим візитом з 18 по 19 серпня.

Фото: president.gov.ua

"19 серпня Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу в рамках його візиту в Україну", - повідомляє пресслужба президента. Крім того, політики спільно вшанують пам'ять жертв трагедії в Бабиному Яру. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху готовий стати посередником між президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським для мирного врегулювання між Росією і Україною.

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