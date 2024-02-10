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ПОЛІТИКА

Зеленський провів розмову з Макроном

10 лютого 2024, 18:52
Зеленський провів розмову з Макроном
Фото: ВВС
Крім того, Зеленський "високо оцінив" започаткування Францією та США артилерійської коаліції.

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Сторони, серед іншого, обговорили підготовку угоди про гарантії безпеки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як розповіли в прес-службі ОП, президенти обговорили ситуацію на фронті та оборонні потреби України, серед яких дрони, артилерійські системи та снаряди, засоби РЕБ і системи ППО різних видів, як переносні, так і далекого радіуса дії.

Крім того, Зеленський "високо оцінив" започаткування Францією та США артилерійської коаліції. В межах цієї ініціативи французька сторона передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар" і снарядів до них.

Також Зеленський і Макрон обговорили підготовку двостороннього документа щодо безпекових гарантій. Як зазначили в прес-службі ОП, на думку Зеленського, активна підготовка провідними європейськими країнами двосторонніх безпекових угод демонструє лідерство, а також мотивує українців та посилає РФ потужні сигнали.

Відносини України та Франції

Нагадаємо, країни G7 на початку липня 2023 року затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 держав, в тому числі і Франція.

МакронЗеленський.

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