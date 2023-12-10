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ПОЛІТИКА

Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном

10 грудня 2023, 16:46
Зеленський провів розмову з президентом Франції Макроном
Джерело: podrobnosti
Президент України подякував Франції за військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, провів телефонну розмову з главою Франції Еммануелем Макроном.

Про це заявив глава держави в Telegram.

"Поінформував Еммануеля про розвиток подій на фронті й подякував йому за військову допомогу, яку надає Франція. Обговорили наші пріоритетні потреби й наступний французький оборонний пакет, який значно посилить вогневу міць України. Подякував за підготовку до прийому українських пілотів для другого етапу програми тренування на літаках F-16", - заявив глава.

Президент розповів про функціонування "зернового коридору", яким вже перевезено 7,5 млн тонн вантажів. Зеленський також наголосив на важливості відкриття на саміті Євроради переговорів про вступ України в ЄС.  Він зазначив, що наша країна виконала всі необхідні рекомендації Єврокомісії.

"Рішення Європейської ради матиме значний вплив на мотивацію українського суспільства та армії", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон запросив прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на зустріч а Парижі в кінці тижня для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Зеленський.Макрон

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