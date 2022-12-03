Зеленський провів засідання Ставки. Головне відновлення енергетики та духовна незалежність

На черговому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Про це інформує пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський у суботу провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення сил оборони озброєнням і боєприпасами.

Крім того, розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України та реалізацію заходів із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

Повідомляється, що також обговорили продовження реалізації заходів із забезпечення духовної незалежності України.

За інформацією пресслужби, участь у засіданні взяли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

Також до засідання долучилися міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інші члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.