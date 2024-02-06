Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ

Під час зустрічі президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

Президент Володимир Зеленський запросив гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі взяти участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомляє Офіс президента.

У вівторок, 6 лютого, Зеленський зустрівся з Гроссі в Києві. Під час зустрічі президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", - заявив Зеленський.

Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива.