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ПОЛІТИКА

Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ

06 лютого 2024, 20:36
Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ
Джерело: /twitter.com/rafaelmgrossi
Під час зустрічі президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

Президент Володимир Зеленський запросив гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі взяти участь у Глобальному саміті миру.

Про це повідомляє Офіс президента.

У вівторок, 6 лютого, Зеленський зустрівся з Гроссі в Києві. Під час зустрічі президент наголосив на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року.

"Участь МАГАТЕ в реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас узяти участь у Глобальному саміті миру, що запланований у Швейцарії", - заявив Зеленський.

Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількість країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Нагадаємо, гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що на ЗАЕС закінчується термін експлуатації ядерного палива.

МАГАТЕГроссіЗеленський.

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