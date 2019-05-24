Зеленський провів зустріч із представниками України в ТКГ з питань Донбасу
"Відбулася зустріч представників української гуманітарної групи ТКГ у Мінську з новообраним президентом Зеленським, на якій також були присутні керівництво Служби безпеки і об'єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників, а також залучених до роботи групи експертів", - написала Ірина Геращенко на сторінці у.
Геращенко повідомила, що на зустрічі Зеленського поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі переговорів, відстоювані позиції, прізвища і списки заручників і іншу проблематику.
"Якщо наша інформація і ця "інституційна пам'ять" допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки, - це буде важливо. Сподіваюся, найближчим часом нова команда визначиться з новими учасниками мінських груп", - додала вона.
Нагадаємо, що представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що припинив свою участь у Мінських переговорах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент