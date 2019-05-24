Зеленський провів зустріч із представниками України в ТКГ з питань Донбасу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Відбулася зустріч представників української гуманітарної групи ТКГ у Мінську з новообраним президентом Зеленським, на якій також були присутні керівництво Служби безпеки і об'єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників, а також залучених до роботи групи експертів", - написала Ірина Геращенко на сторінці у ">Facebook.

Геращенко повідомила, що на зустрічі Зеленського поінформували про роботу гуманітарної групи, деталі переговорів, відстоювані позиції, прізвища і списки заручників і іншу проблематику.

"Якщо наша інформація і ця "інституційна пам'ять" допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки, - це буде важливо. Сподіваюся, найближчим часом нова команда визначиться з новими учасниками мінських груп", - додала вона.

Нагадаємо, що представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук заявив, що припинив свою участь у Мінських переговорах.