Зеленський прибув до Туреччини для переговорів з Ердоганом

У фокусі – відбудова України й "оборонні контракти між нашими підприємствами".

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини, де зустрінеться з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це український лідер повідомив у соцмережах.

Володимир Зеленський поінформував, що після візиту до Словаччини він прибув до Туреччини, щоб зустрітись з президентом Ердоганом.

"Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", – написав український президент.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Зеленський напередодні саміту НАТО у Вільнюсі відвідає Туреччину для зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом, після чого турецький лідер може поговорити з очільником кремля владіміром путіним.