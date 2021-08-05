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Зеленський прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС
Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.
Зеленський прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС Фото: president.gov.ua
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС", йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
 
Також зазначається, що глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
 
Як повідомлялося, раніше голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас поінформував, що Президент Зеленський разом 
 
 
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08 05 2021 14:20
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