ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС
Фото: president.gov.ua
"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС", йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
Також зазначається, що глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.
Як повідомлялося, раніше голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас поінформував, що Президент Зеленський разом
Нагадаємо, що Велика Британія, яка цьогоріч головує у G7, анонсувала зустріч лідерів "Великої сімки" у червні 2021 року в курортному селищі Карбіс-Бей.
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