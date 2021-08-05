Зеленський прибув на Луганщину з послами країн G7 та ЄС Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області... Разом з Володимиром Зеленським на Луганщину прибули посли країн "Великої сімки" та ЄС

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Луганщину.

Фото: president.gov.ua

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