Зеленський прибув у Катар з візитом

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Катару.

Про це він написав в Telegram-каналі.

"Прибув до Катару для переговорів із моїм другом його високістю шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Катар допомагає Україні повертати викрадених росією дітей. Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного", - йдеться в дописі.

Він додав, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру та має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

"Також обговоримо з його високістю еміром Катару низку двосторонніх економічних і безпекових питань", – підсумувава Зеленський.

Також стало відомо, що Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції.