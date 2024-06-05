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ПОЛІТИКА

Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції

05 червня 2024, 07:48
Зеленський та Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції
Очільники держав обговорять підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом під час відзначення 80-ї річниці висадки в Нормандії у Франції та на саміті "Великої сімки" в Італії.

Про це повідомив радник Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, слова якого цитує AFP.

Дві зустрічі між президентами відбуватимуться на фоні критики, спрямованої на Байдена через його рішення пропустити майбутній саміт миру у Швейцарії, який організовує України, заради участі в зборі коштів для виборчої кампанії, до якого залучили голлівудських зірок − Джорджа Клуні та Джулію Робертс.

Салліван повідомив журналістам, що цього тижня під час перебування у Франції Байден скористається можливістю для зустрічі із Зеленським.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити ситуацію в Україні та шляхи подальшої підтримки", – зазначив він.

Друга зустріч відбудеться на саміті країн провідних економік світу G7, який проходитиме у італійському місті Барі з 13 по 15 червня. Основною темою обговорень стане використання заморожених російських активів для військової підтримки України, додав Салліван.

"Отож, протягом трохи більше ніж тижня президент Байден матиме дві значущі зустрічі з президентом Зеленським", – підкреслив посадовець.

Однак Байден не братиме участі в саміті миру, який Швейцарія одразу після зустрічі G7. Через це Зеленський висловив занепокоєння, що відсутність Байдена може дати стимул російському президенту владіміру путіну.

Джо БайдензустрічВолодимир Зеленський

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