ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі у Генасамблеї ООН
Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це у телеграмі повідомляє Офіс Президента.
"Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.
Як повідомлялося, загальні дебати 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН пройдуть 21-27 вересня.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.
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21 09 2021 10:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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