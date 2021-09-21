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Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі у Генасамблеї ООН

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.
Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі у Генасамблеї ООН Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це у телеграмі повідомляє Офіс Президента.
 
"Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.
 
Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.
 
Як повідомлялося, загальні дебати 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН пройдуть 21-27 вересня.
 
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.
 
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21 09 2021 10:15
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