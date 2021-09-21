Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі у Генасамблеї ООН

Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Сполучених Штатів Америки для участі у 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у Нью-Йорку.

Як передає Укрінформ, про це у телеграмі повідомляє Офіс Президента.

"Глава держави виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановані зустрічі Президента України з лідерами інших держав та представниками міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою у США.

Як повідомлялося, загальні дебати 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН пройдуть 21-27 вересня.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.