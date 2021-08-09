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Зеленський у вересні знову планує візит до США

Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше
Президент Володимир Зеленський наприкінці вересня планує здійснити поїздку до Нью-Йорка для участі у засіданні 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.
Зеленський у вересні знову планує візит до США Фото: Ukrinform
Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.
 
"Справді готуємо візит президента до Нью-Йорка, про його конкретну програму зможемо повідомити пізніше", - сказав Никифоров.
 
Загальні дебати 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об’єднаних Націй відбудуться 21-27 вересня.
 
Зеленський у 2019 році вже їздив до Нью-Йорка та виступав з трибуни Генасамблеї ООН на загальних дебатах 74-ї сесії.
 
Нагадаємо, Зеленський перебував у США минулого тижня і провів переговори з Джо Байденом.
 
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08 09 2021 17:51
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