Зеленський пригрозив олігархам, щоб не грали з державою у "штучний дефіцит" газу

Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, а й чесні телевізори, чесні новини, а не постійно страшилки про зростання тарифів

Президент Володимир Зеленський закликав олігархічні групи не створювати штучний дефіцит газу та вугілля з метою збільшення їх ціни, адже це шкодить державі.

Про це він сказав у відеозверненні до українців, опублікованому на сторінках глави держави в соцмережах.

"Я впевнений, що цього року цю гру краще не починати, бо крім вашого штучного дефіциту, є цілком реальний наш дефіцит. Дефіцит терпіння. А коли у держави закінчується ангельське терпіння, у когось починається пекельний період. Можна перевірити це, а можна просто допомогти своїй державі, показати, що великий бізнес має не лише великі активи, а й велику свідомість, велику відповідальність", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що ситуація не є новою, проблеми щороку повторюються, оскільки створені штучно. "Щороку восени та взимку деякі олігархічні структури починають гру під назвою "Штучний дефіцит". Вона дуже проста – розганяються новини про нестачу вугілля, газу - і попит зростає, ціна збільшується, а платимо ми із вами", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив на тому, що енергетична безпека – не менш чутлива тема, ніж війна. На це він звернув увагу медіа. "Державі важливо, аби в оселях громадян були не тільки теплі батареї, а й чесні телевізори, чесні новини, а не постійно страшилки про зростання тарифів", - підкреслив Президент.

Глава держави додав, що людям морально нині дуже непросто через коронавірус, війну та чимало інших проблем. "Не треба кошмарити їх прогнозами та інсайдами з дуже "надійних" джерел, що ми усі замерзнемо у темряві і без води", - сказав він.

Він нагадав журналістам про те, що саме вони є четвертою владою, а не перша п'ятірка людей зі списку "Форбс".