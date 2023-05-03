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Зеленський відвідає Берлін – Bild

03 травня 2023, 14:58
Зеленський відвідає Берлін – Bild
Німецькі ЗМІ повідомляють, шо в середині травня заплановано візит президента України Володимира Зеленського до ФРН.

Наразі офіційного підтвердження з української сторони немає.

Про це повідомляє Bild. 

Видання пише, що 14 травня Зеленського прийме німецький канцлер Олаф Шольц. Також український президент проведе зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Окрім того, Зеленський відвідає місто Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.

Сьогодні у Фінляндії підтвердили візит Зеленського.
НімеччинаБерлінзеленський

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