Німецькі ЗМІ повідомляють, шо в середині травня заплановано візит президента України Володимира Зеленського до ФРН.

Наразі офіційного підтвердження з української сторони немає.

Про це повідомляє Bild.

Видання пише, що 14 травня Зеленського прийме німецький канцлер Олаф Шольц. Також український президент проведе зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Окрім того, Зеленський відвідає місто Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.