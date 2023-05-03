Зеленський відвідає Берлін – Bild
03 травня 2023, 14:58
Німецькі ЗМІ повідомляють, шо в середині травня заплановано візит президента України Володимира Зеленського до ФРН.
Наразі офіційного підтвердження з української сторони немає.
Про це повідомляє Bild.
Видання пише, що 14 травня Зеленського прийме німецький канцлер Олаф Шольц. Також український президент проведе зустріч із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром. Окрім того, Зеленський відвідає місто Аахен, де йому буде вручено премію Карла Великого.
Сьогодні у Фінляндії підтвердили візит Зеленського.