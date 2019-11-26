Зеленський прилетів до Естонії на зустріч із Керсті Кальюлайд
Як повідомляє пресслужба президента, у Таллінні він зустрінеться з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, спікером Рийгікогу Хенном Пиллуаасом і прем'єр-міністром Юрі Ратасом, передає LB.ua.
Президенти також візьмуть участь у роботі цифрового форуму Digital Society Sandbox.
"Делфі" уточнює, що український президент разом з Керсті Кальюлайд і командувачем Сил оборони Мартіном Херемом ознайомиться з військовою промисловістю Естонії, огляне мобільний госпіталь. Протягом одноденного візиту президент Зеленський відвідає e-Eesti Esitluskeskus, покладе вінок до Монументу свободи, зустрінеться з місцевими представниками української діаспори.
У середу Зеленський вирушить у Литву для проведення 12-го засідання Ради президентів України і Литви.
Заплановано переговори з президентом Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу Вікторасом Пранцкетісом і прем'єром Саулюсом Сквернялісом. Президенти також візьмуть участь у роботі п'ятого двостороннього економічного форуму.
Нагадаємо, що громадяни України позитивно оцінюють ініціативу президента Володимира Зеленського щодо переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі. Припинення вогню називають його першочерговим завданням.
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