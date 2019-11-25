Переговори Зеленського з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі підтримують 75% українців

Водночас, 74% громадян вважають, що першочерговим кроком президента Зеленського та його команди має бути припинення вогню на Донбасі

Громадяни України позитивно оцінюють ініціативу президента Володимира Зеленського щодо переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі. Припинення вогню називають його першочерговим завданням.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Громадське".

Згідно з опитуванням, 75% респондентів такі ініціативу підтримують, 15% - ставляться негативно.

Водночас, більшість українців також схвально ставляться до рішення про відведення військ від лінії зіткнення (позитивно - 59%, негативно - 26%).

Водночас, 74% громадян вважають, що першочерговим кроком президента Зеленського та його команди має бути припинення вогню на Донбасі.

Опитування проводили з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. У результаті польового періоду зібрано 2 тисячі 41 анкету, похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, що перші кроки Зеленського та його команди позитивно оцінюють 62% українців