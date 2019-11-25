Переговори Зеленського з Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі підтримують 75% українців
Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє "Громадське".
Згідно з опитуванням, 75% респондентів такі ініціативу підтримують, 15% - ставляться негативно.
Водночас, більшість українців також схвально ставляться до рішення про відведення військ від лінії зіткнення (позитивно - 59%, негативно - 26%).
Водночас, 74% громадян вважають, що першочерговим кроком президента Зеленського та його команди має бути припинення вогню на Донбасі.
Опитування проводили з 4 по 19 листопада 2019 року у 110 населених пунктах у всіх регіонах України, крім анексованого Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. У результаті польового періоду зібрано 2 тисячі 41 анкету, похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, що перші кроки Зеленського та його команди позитивно оцінюють 62% українців
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків