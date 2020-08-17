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Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

"Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей"
Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.
Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України Фото: Скрябін/facebook.com

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського, зазначає "Українська правда"

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України.

Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей".

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17 08 2020 14:47
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