CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку, який загинув у автокатастрофі у 2015 році, звання Героя України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України
"Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей"
Фото: Скрябін/facebook.com
Джерело: Facebook-сторінка Зеленського, зазначає "Українська правда"
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні нам дуже не вистачає Андрія. Артиста, поета, волонтера. Людини. Українця. Який дуже хотів, щоб люди в його країні жили мирно та щасливо.
Сьогодні я підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України.
Ми завжди пам’ятатимемо тебе і разом зробимо все, щоб перетворити Україну на місце щасливих людей".
Читайте також: Із 1 вересня школи в Україні працюватимуть у штатному режимі, за винятком "червоних" зон епіднебезпеки
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 08 2020 14:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки
- ВІДЕО Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції