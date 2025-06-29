Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку

Він загинув під час відбиття ворожої атаки

Українському захиснику, пілоту F-16 Максиму Устименку присвоєно звання Героя України посмертно. Це відбулося 29 червня – у день загибелі військовослужбовця.

Про це стало відомо із указу (№444/2025) президента Володимира Зеленського, який він підписав ввечері в неділю.

Документ опублікований на сайті ОП.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" УСТИМЕНКУ Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", – йдеться в тексті.