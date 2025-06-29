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Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку

29 червня 2025, 20:15
Зеленський присвоїв звання Герой України загиблому пілоту F-16 Максиму Устименку
фото Facebook Лілія Авер’янова
Він загинув під час відбиття ворожої атаки

Українському захиснику, пілоту F-16 Максиму Устименку присвоєно звання Героя України посмертно. Це відбулося 29 червня – у день загибелі військовослужбовця.

Про це стало відомо із указу (№444/2025) президента Володимира Зеленського, який він підписав ввечері в неділю.

Документ опублікований на сайті ОП. 

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" УСТИМЕНКУ Максиму Юрійовичу – полковнику (посмертно)", – йдеться в тексті.
 
Нагадаємо, що сьогодні вночі під час відбиття масованої російської атаки загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Він пілотував винищувач F-16 і застосував увесь комплекс бортового озброєння, аби захистити українців. Максим збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту, повідомили в Повітряних силах.

 

війна в Україніросія окупантигерой

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