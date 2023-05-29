Зеленський привітав Ердогана з перемогою на виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Реджепа Тайїпа Ердогана з перемогою на президентських виборах та висловив сподівання на подальше зміцнення партнерства.

Про це український резидент написав в Twitter. "Вітаю Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана з нагоди перемоги на президентських виборах. Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи", - йдеться в дописі. Вчора стало відомо, що Вчора стало відомо, що Ердоган виграв вибори в Туреччині