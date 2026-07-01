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Зеленський привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС

01 липня 2026, 11:15
Зеленський привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС
фото: Володимир Зеленський / Telegram
"росія стала особливо чутливою".

Президент Володимир Зеленський привітав Ірландію з початком головування в Раді ЄС та розповів про свої очікування на цей піврічний період.

Про це він написав у соцмережах.

Зеленський висловив сподівання, що Україна у цьому півріччі не втратить "жодного місяця" у контексті вступу в ЄС. "Зараз, у липні, є високі шанси відкрити ще п'ять переговорних кластерів. Жодних сутнісних перепон цьому немає", – зазначив він.

Президент також сподівається, що "справедливий тиск на росію буде розширюватись". "Зараз такий момент, коли завдяки нашим далекобійним санкціям та санкціям середньої дальності росія стала особливо чутливою. Ці успіхи варто підтримати новими рішучими кроками Європи та інших наших партнерів", – підкреслив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності того, щоб ЄС був "максимально результативним" в усіх програмах, які посилюють Європу, зокрема в спільній оборонній співпраці. "Україна готова до активної роботи, бо наша спільна сила та єдність – це основа нашої спільної безпеки", – додав президент.

Зеленський також подякував Кіпру за "плідне та змістовне головування", за час якого Україні вдалося відкрити перший кластер та офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС, а також отримати фінансовий пакет підтримки від ЄС на €90 млрд і 20-й пакет санкцій проти росії. "Всі ці історичні кроки зробили Україну та нашу Європу сильнішими", – зауважив він.

Рада ЄвропиірландіяВолодимир Зеленський

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