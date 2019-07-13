Зеленський привітав Сенцова з днем народження
На своїй сторінці в соціальній мережі фейсбук глава держави побажав засудженому в Росії українському режисерові міцного здоров'я і пообіцяв боротися "за свободу для вас і всіх в'язнів".
"Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров'я, адже зараз воно є вашою головною зброєю в цій боротьбі. Нам нема чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов'язання битися за свободу для вас і всіх в'язнів", - написав він.
Зеленський додав, що вірить у повернення Сенцова додому та що в режисера буде попереду багато років вільного життя і творчих досягнень.
Нагадаємо, що Олег Сенцов - український кінорежисер, сценарист і письменник родом із Сімферополя, активіст Автомайдану. 13 липня Сенцов відзначає свій 43-й день народження. Це шостий день народження, який український режисер, політв'язень, засуджений у Росії за сфабрикованим звинуваченням, зустрічає за ґратами.
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