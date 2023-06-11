Зеленський прийняв делегацію з ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський прийняв міністра з питань зміни клімату й навколишнього середовища Об’єднаних Арабських Еміратів, голову Офісу з міжнародних справ при президенті ОАЕ Маріам Альмхейрі.

Про це повідомили в ОП

"Цінуємо цей візит і розглядаємо його як свідчення підтримки України такою впливовою державою, як ОАЕ. Щиро вдячні за отриману від Еміратів допомогу й розраховуємо, що ваша держава продовжить цю благородну місію", - заявив український президент.

Зеленський розповів про наслідки скоєних рф екологічних злочинів й наголосив на необхідності засудження агресора за злочин екоциду й на відшкодуванні заподіяних збитків.

Співрозмовники обговорили формулу миру та майбутні інвестиції.

Нагадаємо, що вчора до Києва з візитом прибув прем'єр-міністр Канади Трюдо.