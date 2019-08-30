CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна та призначив на цю посаду Айвараса Абромавичуса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив Абромавичуса гендиректором Укроборонпрому
"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"
Айварас Абромавичус. Фото: eg.ru
Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.
"Призначити Абромавичуса Айвараса генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром", - ідеться в указі №641/2019.
Попередньо Президент указом №640/2019 звільнив Павла Букіна із посади очільника Укроборонпрому.
Крім того, згідно з указом №639/2019 припинено повноваження Абромавичуса як члена наглядової ради Укроборонпрому.
Нагадаємо, що Арсен Аваков залишається на посаді під "персональну відповідальність" Зеленського.
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