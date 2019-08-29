Аваков залишається на посаді під "персональну відповідальність" Зеленського
"Мої прогнози, тобто це вже майже факт: Арсен Борисович тимчасово залишається (на посаді міністра внутрішніх справ) під персональну відповідальність президента", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ".
За словами голови фракції "Слуга народу", причиною відтермінування відставки Авакова є "перехідний період". На його думку, Аваков може втриматися на посаді ще на 6 місяців.
Арахамія підкреслив, що за цей час міністр має повністю оновити склад своїх заступників, які, в свою чергу, "мають почати працювати, набувати досвід, контролювати це міністерство і почати впроваджувати реформу, яку нам обіцяли".
Він також вважає, що Аваков сам подасть у відставку і додав, що через "перехідний період" на посаді міністра фінансів залишається Оксана Маркарова.
За його словами, міністр оборони Степан Полторак перший час буде підтримувати свого наступника Андрія Загороднюка і допомагатиме йому.
Припускали, що Аваков із міністра внутрішніх справ може піти на посаду віце-прем’єр-міністра, проте 29 серпня на засіданні фракції "Слуга народу" депутатам сказали, що Аваков залишається міністром.
Нагадаємо, що 28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.
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