Аваков залишається на посаді під "персональну відповідальність" Зеленського

"Мої прогнози, тобто це вже майже факт: Арсен Борисович тимчасово залишається (на посаді міністра внутрішніх справ) під персональну відповідальність президента"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

"Мої прогнози, тобто це вже майже факт: Арсен Борисович тимчасово залишається (на посаді міністра внутрішніх справ) під персональну відповідальність президента", - зазначив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомляє "Укрінформ".

За словами голови фракції "Слуга народу", причиною відтермінування відставки Авакова є "перехідний період". На його думку, Аваков може втриматися на посаді ще на 6 місяців.

Арахамія підкреслив, що за цей час міністр має повністю оновити склад своїх заступників, які, в свою чергу, "мають почати працювати, набувати досвід, контролювати це міністерство і почати впроваджувати реформу, яку нам обіцяли".

Він також вважає, що Аваков сам подасть у відставку і додав, що через "перехідний період" на посаді міністра фінансів залишається Оксана Маркарова.

За його словами, міністр оборони Степан Полторак перший час буде підтримувати свого наступника Андрія Загороднюка і допомагатиме йому.

Припускали, що Аваков із міністра внутрішніх справ може піти на посаду віце-прем’єр-міністра, проте 29 серпня на засіданні фракції "Слуга народу" депутатам сказали, що Аваков залишається міністром.

Нагадаємо, що 28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.