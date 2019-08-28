Під Офісом президента вимагають відставки Авакова
За словами організаторів, робота міністра на посаді є незадовільною. Зокрема вони нагадали про нерозкриті резонансні вбивства, зокрема Павла Шеремета, Катерини Гандзюк, поновлення на посадах непереатестованих поліцейських, колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", переслідування активістів. Активісти наголосили, що Аваков провалив реформу правоохоронної системи в цілому, повідомляє "Громадське".
Фото: Hromadske
Фото: Hromadske
Раніше звернення до президента Володимира Зеленського щодо Авакова підписали понад 20 громадських організацій, серед яких "Центр протидії корупції", "Автомайдан", "Антикорупційний штаб", "Адвокатська дорадча група", "Трансперенсі Інтернешнл Україна", "БігусІнфо", "Платформа Громадський контроль", "Восток-SOS", ГО "Родини Героїв Небесної Сотні".
"Громадськість просить президента України не давати Арсену Авакову жодних нових посад та застерігає, що перепризначення Авакова до нового уряду буде чітким сигналом для українського народу, що обіцянки про очищення країни від корупції, мародерства, хабарників та лицемірів є пустопорожніми", - йдеться в тексті заяви.
Раніше в "Слузі народу" заявили, що в новому уряду може залишитися хтось з чинних міністрів. Найбільше шансів має очільниця Мінфіну Оксана Маркарова, але шанси є й у Арсена Авакова.
Керівник президентської партії Дмитро Разумков сказав, що не знає, чи залишиться Аваков на посаді.
Нагадаємо, що петиція про відставку Авакова набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів за кілька днів на початку червня. Сам міністр заявив, що не має наміру подавати у відставку.
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