Зеленський призначив Абромавичуса головою наглядової ради "Укроборонпрому"

Раніше Абромавічус заявляв, що особисто влаштовував зустріч Зеленського з міжнародним бізнесом

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього міністра економічного розвитку та торгівлі України Айвараса Абромавічуса головою наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ з'явився на сайті Адміністрації президента.

"Призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну Укроборонпром (за згодою)", - йдеться в указі президента від 12 червня 2019 року.

Крім цього, Зеленський звільнив двох членів наглядової ради концерну Я. Скалька, І. Черкаського у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень.

Нагадаємо, що Айварас Абромавічус був міністром економічного розвитку та торгівлі України у 2014-2016 роках в уряді Арсенія Яценюка.

За його каденції в Україні запустили систему електронних закупівель Prozorro, а також була розпочата реформа корпоративного управління у державних компаніях. Абромавічус оголосив про свою відставку у 2016 році.

Своє рішення він тоді пояснив тиском, який на нього нібито чинив соратник п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Кононенко.