Зеленський призначив Абромавичуса головою наглядової ради "Укроборонпрому"
Відповідний указ з'явився на сайті Адміністрації президента.
"Призначити Абромавичуса Айвараса членом Наглядової ради Державного концерну Укроборонпром (за згодою)", - йдеться в указі президента від 12 червня 2019 року.
Крім цього, Зеленський звільнив двох членів наглядової ради концерну Я. Скалька, І. Черкаського у зв'язку із закінченням терміну їхніх повноважень.
Нагадаємо, що Айварас Абромавічус був міністром економічного розвитку та торгівлі України у 2014-2016 роках в уряді Арсенія Яценюка.
За його каденції в Україні запустили систему електронних закупівель Prozorro, а також була розпочата реформа корпоративного управління у державних компаніях. Абромавічус оголосив про свою відставку у 2016 році.
Своє рішення він тоді пояснив тиском, який на нього нібито чинив соратник п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Кононенко.
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