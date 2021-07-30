Зеленський призначив чотирьох послів

Президент України Володимир Зеленський своїми указами призначив чотирьох послів України.

Відповідні укази № 335/2021- 338/2021 від 30 липня опубліковані на сайті Глави держави.

Відповідно до указу №335/2021 Василь Гамянін призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індонезія.

Згідно з указом №336/2021 Василь Боднар призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці.

Відповідно до указу №337/2021 Василь Химинець призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія.

Згідно з указом №338/2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Об’єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.