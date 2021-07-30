ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський своїми указами призначив чотирьох послів України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив чотирьох послів
Фото: з вільного доступу
Відповідні укази № 335/2021- 338/2021 від 30 липня опубліковані на сайті Глави держави.
Відповідно до указу №335/2021 Василь Гамянін призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індонезія.
Згідно з указом №336/2021 Василь Боднар призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці.
Відповідно до указу №337/2021 Василь Химинець призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Австрія.
Згідно з указом №338/2021 Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Кенія Андрій Праведник призначений Надзвичайним і Повноважним Послом України в Об’єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.
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