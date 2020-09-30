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Усі 116 посольств і консульств України за кордоном тестують послугу онлайн-черги - МЗС

"Це безпека наших громадян в умовах пандемії"
Міністерство закордонних справ України завершило підключення всіх 116 консульств і посольств України за кордоном до системи запису в онлайн-черги в тестовому режимі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Усі 116 посольств і консульств України за кордоном тестують послугу онлайн-черги - МЗС Фото: rbc.ua

"Тепер усі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент. Тепер не треба приходити громадянам навмання для того, щоб отримати послуги. Можна завчасно записатися, отримати своє вікно, відправити документи для їх попереднього розгляду", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, пише "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначив, що електронна черга – це насамперед економія часу для громадян.

"По-друге, це безпека наших громадян в умовах пандемії. Жодного скупчення людей, все буде дуже врегульовано. По-третє, це викорінює корупцію, оскільки вже людина подає документи онлайн, співробітник заздалегідь бачить, чи всі документи подано, чи належним чином вони оформлені, мінімізовано так званий людський фактор, і на вході до посольства ніхто вас не смикатиме за руку з пропозицією посприяти в поданні документів", - пояснив Кулеба.

За його словами, завдяки електронній черзі МЗС зможе накопичувати "big data" - великі дані: краще оцінювати потреби громадян, навантаження на консулів й оптимізувати роботу консульських відділів.

Міністр додав, що МЗС не збиратиме приватних даних, якими не хочуть ділитися громадяни, а всі отримані дані використовуватимуть для подальшого підвищення якості сервісів МЗС.

"Безумовно, через пандемію в деяких країнах посольства змушені працювати в особливо складних умовах, це вимоги коронавірусного часу. Я сподіваюся, ви ставитиметеся до цього з розумінням", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль зачинив посольства по всьому світу.

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30 09 2020 12:07
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