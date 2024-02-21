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"Справжній поляк ніколи не вдарить ножа в спину своїм сусідам" – консулка Польщі у Львові

21 лютого 2024, 12:35
Еліза Дзвонкевич вважає, що ці дії не можуть бути "справою рук" її співвітчизників.

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич прокоментувала дії протестувальників на кордоні та блокування ними транспорту з України. Дипломатка вважає ці дії ганебними.

Про це написала вона в Facebook. 

"Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", – вважає вона.

Дзвонкевич розповіла, що в підлітковому віці дізналася про те, як під час Варшавського повстання росіяни на правому березі Вісли заборонили посадку літаків союзників для дозаправки. Призначена для повстанців допомога випадково була скинута з літаків і опинилися в руках німців. Дипломатка каже, що, дізнавшись це, думала, що "лише росіяни могли поводитися так ганебно".

"Тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ... що ми, поляки, ніколи б не зробили щось подібне. А що сьогодні роблять «польські» фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножа в спину своїм сусідам, які борються за свободу. Йдеться не про вимоги, а про форму протесту. Ганьба і ганьба. Вибачте, воююча Україно, вибачте", – написала вона.

Нагадаємо, що поляки відновили блокування українського кордону 9 лютого, після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз з Україною. Мітингарі не задоволені тим, що українська агропродукція зменшує попит на їхню власну. Під час попередніх протестів вони добилися того, щоб деяка продукція з України могла в'їжджати до Польщі лише для транзиту в інші держави.

20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно. Вони сказали, що такі в них емоції. Ці вагони мали йти транзитом до Німеччини. 

Польщаконсульствовійна в Україніросія окупанти

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