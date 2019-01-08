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Зеленський призначив главу ДУС

Борзова призначили з 1 серпня строком на п’ять років
Президент Володимир Зеленський призначив керівником Державного управління справами Сергія Борзова, який до цього був тимчасово виконуючим обов’язки.
Зеленський призначив главу ДУС Фото: з вільних джерел

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - сказано в документі.

Водночас, іншими указами Зеленський звільнив Борзова від тимчасового виконання обов'язків керівника ДУС, а також з посади заступника керівника відомства.

Сергій Борзов у 2014 році був призначений п'ятим президентом Петром Порошенком заступником керівника Держуправління справами.

До початку політичної кар'єри Борзов очолював команди КВК "Вінницькі перці" та "Збірна України".

Його дружина Ірина Борзова – кандидатка-мажоритарниця у Верховну Раду від партії Зеленського "Слуга Народу", повідомляє УП.


Фото:Facebook

Батько Ірини Борзової, Наум Баруля, є одним із керівників гумористичного шоу "Ліга сміху", яке виробляє студія "Квартал 95" разом із Drive Production, очолюваним Барулею.

Разом із батьком Ірина Борзова володіє ТОВ "Профіль-Н", зареєстрованим у кримському Судаку. Компанія займається діяльністю ресторанів. Після окупації її перереєстрували як російську.

Згідно з бухгалтерською звітністю "Профиль-Н", її прибуток на окупованих територіях з 2014 року постійно зростав. У 2017 році вона заплатила близько 275,4 тисяч рублів податків і внесків. 

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 липня призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.

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