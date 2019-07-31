ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський 31 липня призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський призначив голову Черкаської області
Обласну адміністрацію очолив бізнесмен Шевченко
Фото:president.gov.ua
"Сподіваюся, ця людина буде порядною. Оскільки всі порядні, а після того, як службовцями стають, то непорядними робляться", - сказав Зеленський, повідомляє LB.ua.
Він попросив дати Шевченку час розібратися з проблемами, але пригрозив: "Якщо щось не те, то будемо міняти".
Шевченко від виступу відмовився.
Ігор Шевченко - бізнесмен, йому належить ТОВ "Легкий експорт плюс", яке виробляє м'ясо птиці, та італійська Hermes - Shevchenko Igor.
Нагадаємо, що під час робочої поїздки до Черкаської області президент Володимир Зеленський оглянув Черкаський аеропорт.
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31 07 2019 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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